القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة نجم عنه اندلاع حريق في الخراطيم العائمة في منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وذلك عقب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض وتدمير الزورقين.وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب.// انتهى //00:53ت م0165