نيويورك 27 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 48.14 نقطة، أو 1.36 في المئة ليغلق عند 3585.15 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، أو 1.37 في المئة، إلى 29479.81 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإلاق ارتفاعاً بواقع 119.70 نقطة، أو 1.02 في المئة، إلى 11829.29 نقطة.// انتهى //01:12ت م0169