بارانكيا (كولومبيا) 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسفاز منتخب الأورجواي لكرة القدم على مضيفه الكولومبي 3 / صفر اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.وكان منتخب الأورجواي خسر 2 / 4 في الجولة الماضية أمام نظيره الإكوادوري في أكتوبر الماضي ولكنه استعاد اتزانه من خلال الفوز الثمين على المنتخب الكولومبي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم للمركز الثالث مناصفة مع الإكوادور وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل وبفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي وذلك بعدما مني الفريق بهزيمته الأولى في التصفيات الحالية.وأنهى منتخب الأورجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة. وفي الشوط الثاني عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 54، واختتم البديل داروين نونيز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 73 .// انتهى //02:01ت م0171