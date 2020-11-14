نيامي 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسوافقت المحكمة الدستورية في النيجر اليوم، على 30 مرشحًا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 27 ديسمبر القادم، لخلافة الرئيس محمدو إيسوفو الذي سيترك الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأفادت المحكمة أنها رفضت 11 مرشحًا من بينهم زعيم المعارضة الرئيسي هاما أمادو .ومن بين المرشحين الذين وافقت عليهم المحكمة الدستورية، وزير الداخلية السابق محمد بازوم الذي استقال خلال شهر يونيو من الحكومة ليركز على الحملة الانتخابية، وهو مرشح الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية.وإذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات تجرى جولة إعادة يوم 21 فبراير 2020.// انتهى //02:35ت م0173