نواكشوط 27 ربيع الأول 1442 هت الموافق 13 نوفمبر 2020 واسبدأت أعمال المؤتمر الوزاري للبيئة لدول الاتحاد الأفريقي، اليوم، بمشاركة موريتانيا عبر تقنية الفيديو.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاجتماع الذي شاركت فيه منظمات دولية، تطرق إلى تدارس عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتنفيذ السياسات البيئية في سياق جائحة كوفيد - 19.وتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات المطروحة أمام المشاركين، بينها قضايا التغيرات المناخية، وتسيير مخاطر الكوارث، ومكافحة التصحر وتدهور التربة، ومبادرة السور الأخضر الكبير، والمياه والصرف الصحي والتنوع البيولوجي.// انتهى //03:10ت م0175