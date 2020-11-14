القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة جديدة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100847 حالة حتى اليوم.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و 6429 حالة وفاة./انتهى//03:21ت م0176