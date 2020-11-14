عام / أكثر من ٣٨ ألف مستفيد من خدمات عيادات " تطمّن " في بيشة
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
أبها 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
قدّمت عيادات " تطمّن " في محافظة بيشة خدماتها لأكثر من ٣٨ ألف مستفيد ومستفيدة، موزّعة على عدة مرافق صحية شملت : مركز صحي مخطط ١، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة ، ومركز صحي خثعم.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما يرافقها من ضيق في التنفس أو سعال لجميع المواطنين والمقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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