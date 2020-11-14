عام / البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
برازيليا 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.
وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.
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