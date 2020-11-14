برازيليا 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.// انتهى //03:42ت م0178