الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ارتباط «الملكية الفكرية» برئيس مجلس الوزراء.. ومحمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتهاالقيادة تعزي رئيس موزمبيقالأمن السيبراني يحذر من اختراق برنامج «التيمز»«تسونامي كورونا» في أوروبا.. وأميركا توسع الإغلاقواشنطن: «لا أدلة» على تلاعب في الانتخاباتالمغرب يطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات الحدوديةإثيوبيا تتجه نحـو كارثـة إنسانيةاتفاق «قبرصي - يوناني - إسرائيلي» لتعزيز التعاون العسكرياشتية يدعو لانخـراط أوروبي في القضية الفلسطينيةاستنفار أمني في فرنسامصرع قيادي من «القاعدة» في ماليتصاعد التوتر في كشمير// يتبع //06:02ت م0003