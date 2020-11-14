عام / الصحف السعودية
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ارتباط «الملكية الفكرية» برئيس مجلس الوزراء.. ومحمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها
القيادة تعزي رئيس موزمبيق
الأمن السيبراني يحذر من اختراق برنامج «التيمز»
«تسونامي كورونا» في أوروبا.. وأميركا توسع الإغلاق
واشنطن: «لا أدلة» على تلاعب في الانتخابات
المغرب يطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات الحدودية
إثيوبيا تتجه نحـو كارثـة إنسانية
اتفاق «قبرصي - يوناني - إسرائيلي» لتعزيز التعاون العسكري
اشتية يدعو لانخـراط أوروبي في القضية الفلسطينية
استنفار أمني في فرنسا
مصرع قيادي من «القاعدة» في مالي
تصاعد التوتر في كشمير
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