وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( طموحُنا عنانُ السَّماءِ ) : عُرف عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - أنه مُقل جداً في أحاديثه وتصريحاته، ولا يحبّذ الظهور الإعلامي كثيراً، لقناعة راسخة لديه لا يلبث أن يكررها دائماً في أن الأفعال هي التي تتحدث عوضاً عن الأقوال، ومع ذلك فإنه عندما يتحدث بلا شك يضع النقاط على الحروف، ويغلق الأسئلة المعلقة.وتابعت : لقد حفل حديث سموه بكثير من الدلالات والإشارات، وبخاصة إصراره على حثّ المجتمع السعودي على التمسك بالأمل والرهان على أرادتهم، لتخطي الصعاب، والاتكاء دائماً على إرث الآباء والأجداد، مثمناً ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مجلس الشورى، رافعاً له الشكر، ومؤكداً أن المملكةً استطاعت في مدّة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر.وأضافت : وتطرّق - حفظه الله - في كلمته الضافية إلى الكثير من الملفات، منها جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف، وأن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، والإسلام يجرّم العمليات الإرهابية ويحرّم إراقة الدماء، والقضاء على الفساد، ومعالجة ملف البطالة، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتأكيد حقوق المرأة التي تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة، إضافة إلى الاهتمام بقطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.فكان سموه - حفظه الله - محقاً وواضحاً في التأكيد على أن المملكة ليست استثناء من التأثر بما يواجهه العالم من تحدّيات وتغيّرات، بل حثّ السعوديين على أهمية الطموح في التغلب عليها، ما يزيد من الثقة واليقين بأن المملكة لم تخطُ ولن تخطو يوماً خطوة للوراء، بل ستتقدم كما تفعل دائماً.// يتبع //06:02ت م0004