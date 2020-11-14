وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( المؤشر الرئيسي للنجاح الاقتصادي ) : قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الثبات، في ظل الآثار التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد (هـذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث)، والتي نالت من اقتصادات أكثر دول العالم تقدمًا، شأن يعكس تلك الجهود المبذولة والتضحيات اللا محدودة من القيادة الحكيمة، التي تنجح إستراتيجياتها دومًا في استشراف كافة تحديات الحاضر والمستقبل.واسترسلت :ما أوضحه صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» عن كون المملكة العربية السعودية تُعدّ أحد أكبر وأهم اقتصاديات الـعالـم، وأن الـسعي جاد لـلـعمل علـى مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، يُعدُّ في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الـرئيسي لـنجاح الخطط الاقتصادية؛ لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تُعد الحكومة هي المحرك الرئيسي لها. وتأكيد سموه «يحفظه الله» أنه على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة الـعشرين، فإننا نعدُّ أحد أفضل 10 دول في الـتعامل مع الـتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلًا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالـكامل؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموًا في الـناتج المحلـي غير الـنفطي في الـسنوات القادمة.// يتبع //06:02ت م0005