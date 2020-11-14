وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( نحو مستقبل أفضل ) : رسم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،حفظه الله، الموجه لمجلس الشورى في دورته الأولى من السنة الثامنة منهاج عمل وخارطة طريق لمستقبل أفضل على المستوى الداخلي؛ بالنظر إلى ما تحقق من إنجازات في مسارات رؤية المملكة الطموحة، وما تخطط له القيادة الحكيمة، لمزيد من التمكين للمواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ واستئصال الفساد من جذوره، وتجاوز تحديات جائحة كورونا، بالإضافة إلى دور المملكة الرائد ومواقفها من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.وبينت : لقد أكد الملك المفدى، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تمكنها من قيادة الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي، كما ستواصل عملها لضمان استقرار إمدادات النفط وتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً، ومد يد العون والمساعدة للدول النامية والمحتاجة والوقوف إلى جانب القضايا الدولية العادلة، وصياغة مناهج جماعية لها وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وشجب جميع أشكال العنف ونبذ التطرف والإرهاب وتحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم .وختمت : وقد تناول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مضامين الخطاب الملكي، مؤكداً على تحقيق المملكة، وفي فترة وجيزة وسريعة، إنجازات غير مسبوقة؛ على رأسها تحسين معيشة المواطن والحفاظ على مكتسباته، رغم تداعيات وآثار الجائحة، وتوفير المسكن الملائم له وخفض معدلات البطالة ومكافحة الفساد، إلى جانب العمل الجاد الذي تحقق لرفع الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق دفعات قوية لمسيرة التنمية المستدامة.// يتبع //06:02ت م0006