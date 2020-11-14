وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( وعد فأوفى .. إصلاحات وإنجازات ) : لا أحد يملك القدرة على وصف الاقتصاد السعودي كما يفعل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يعرف مكامن القوة ويشخص المشكلة الاقتصادية السعودية وحلها، ويعمل بهمة ونشاط ووطنية أصبحت مصدر إلهام للمواطنين، بل للعالم أجمع. ولهذا، يجب قراءة تصريحات الأمير بحصافة، فهي توضح تفاصيل كثيرة جدا لقضايا مهمة وردت بإيجاز في الخطاب الملكي الشامل الذي ألقاه الملك في مجلس الشورى منتصف الأسبوع الماضي.وتابعت : فالخطاب الملكي رسم صورة شاملة عن الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية مع إشادة بالإنجازات، وعن السياسة الداخلية والخارجية، لكن تصريحات الأمير محمد بن سلمان، قدمت أيضا شرحا كاملا ووافيا للمسيرة الاقتصادية. وسنبدأ من هذه العبارات الاقتصادية الصريحة جدا، حيث قال إن "الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بتقلبات كميات إنتاج النفط"، ثم يضيف شرحا بالأرقام وبوضوح كامل، وكشف واقع الحال بصدق وشفافية، حيث أضاف أنه "في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نموا متسارعا في الأعوام الثلاثة الماضية، 1.3 في المائة في 2017، و2.2 في المائة في 2018، و3.3 في المائة في 2019 وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية".وبينت : وإذا كان ولي العهد يقول إن علينا مضاعفة حجم الاقتصاد، فإنه يقاس عند ولي العهد بالناتج المحلي غير النفطي، وهذا الوضع الذي بشر به منذ انطلقت الرؤية، ويتحقق الآن بثبات، لكن يجب مضاعفة الجهود نحو اقتصاد متنوع يستمد قوته من القطاع غير النفطي تماما. لتوضيح الآثار المهمة لنمو القطاع غير النفطي وأهميته الاقتصادية وتأثيراته في الاقتصاد السعودي، وكذلك النظرة الاستباقية والثاقبة للأمير محمد بن سلمان، كمهندس للرؤية والاقتصاد السعودي المعاصر، فإن مشروع تعزيز الإيرادات غير النفطية يعبر عن ذلك بوضوح، فقد أشار إلى توقعات ميزانية 2020، فالإيرادات عند 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، لكن انهيار أسعار النفط خفض الإيرادات النفطية فعليا إلى 410 مليارات ريال تقريبا، وهي غير كافية لتغطية بند الرواتب المقدر بنحو 504 مليارات ريال، وفي أي اقتصاد آخر كان هذا يعني الركود الاقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف، وهو ما شهدناها فعليا في دول العالم المختلفة، ومنها دول مجموعة العشرين ودول الاتحاد الأوروبي العريقة في الاقتصاد.لكن ما قدمته "رؤية 2030" من برامج ومبادرات، كانت اليوم طوق النجاة لنا جميعا، فتم رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، وبذلك نجحت الحكومة في المحافظة على بند الرواتب، بل الاستمرار في إنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وتم تحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. إنها قصة نجاح ملهمة ومذهلة وإحساس كبير بالمسؤولية، فهنيئا لشعب المملكة بهذا الأمير الشاب.// انتهى //06:02ت م0007