سانتياجو 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسحقق منتخب تشيلي انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بيرو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، السبت، بملعب تشيلي الوطني، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.سجل هدفي تشيلي والمباراة النجم ارتورو فيدال في الدقيقتين (20) و(35). ورفع هذا الفوز رصيد تشيلي إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز الثامن.// انتهى //07:31ت م0009