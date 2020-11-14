رياضي / فوز تشيلي على بيرو بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
سانتياجو 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
حقق منتخب تشيلي انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بيرو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، السبت، بملعب تشيلي الوطني، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
سجل هدفي تشيلي والمباراة النجم ارتورو فيدال في الدقيقتين (20) و(35). ورفع هذا الفوز رصيد تشيلي إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز الثامن.
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