أديس أبابا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسوقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد حيث يقاتل الجيش قوات محلية.وذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان أمس الجمعة وكذلك المكتب الإعلامي في الولاية أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار. وقال مكتب الإتصالات إن تحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين بالقتال في تيجراي.وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية في تيجراي يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.// انتهى //07:50ت م0013