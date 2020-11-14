نجران 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ممثلةً بمركز النشاط النسائي غداً، دورة تدريبية عن بُعد، بعنوان "التسويق الذاتي".وتتناول الدورة المخصصة للنساء مفهوم التسويق وتسويق الذات، وأنواعه، ومهاراته وقدراته ، والخطوات المساندة ، وخدمة العملاء وأنماطهم ، والتسويق الجديد ، والمشكلات والمعوقات .. أسبابها وخطوات حلها.ودعت تنمية نجران الراغبات في الالتحاق بالدورة إلى الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الإلكتروني.// انتهى //08:28ت م0014