طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على مواصلة الفرقاء السياسيين اجتماعاتهم في تونس، وتمديد محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي بضعة أيام، مشيرة إلى توافق المشاركين على إلزام المرشحين للسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها بتعهدات بشأن موعد تنحيهم عن السلطة الجديدة.وأشارت إلى انتهاء الاجتماع الأول للجنة العسكرية (5+5) بمدينة سرت والسادس منذ تشكيلها، إذ طالب بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، والبدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي.واهتمت صحف طرابلس بتحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق البلاد، تؤدي إلى جريان بعض الأودية، موضحة أن مناطق شمال ليبيا تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة، تصحبها سحب رعدية، مما يؤدي إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة، مبينة الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق شرق البلاد.وتناولت إعلان مؤسسة النفط الليبية أن إنتاج البلاد النفطي يبلغ حاليا 1.215 مليون برميل يوميًا، مؤكدة أن قطاع النفط الليبي يتعافى بأسرع من المتوقع.وبينت صحف السبت تعهد الحكومة الألمانية بدعم برنامج الحوار السياسي الذي قام بتنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي المنعقد حاليًا في تونس تحت قيادة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وعرجت على إعلان رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، أن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل.// انتهى //08:56ت م0015