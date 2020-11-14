القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددًا من مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتأكيده ضرورة دقة الالتزام بالجداول الزمنية من أجل الانتهاء من هذه المشروعات.وركزت على إدانة مصر إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيرين عن بعد في اتجاه المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان.ونقلت عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ، قوله، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة هي تحد للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشارت صحف السبت إلى إعلان الأمم المتحدة عن اتفاق الأطراف المتحاربة في ليبيا على فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين الشرق والغرب عبر خطوط المواجهة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه.ونشرت مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحقيق شامل في احتمال حدوث جرائم حرب في أثيوبيا بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في إقليم تيجراي.وسلطت صحف القاهرة الضوء على مجوعة الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل احتواء فيروس كورونا والسيطرة على انتشاره.// انتهى //08:58ت م0016