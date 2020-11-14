القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر19 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر628 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 11017.28 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.27% مسجلاً 1992.24 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 7.18% لينهي التعاملات عند مستوى 2912.19 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 13.1 مليار جنيه من خلال تداول 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية.// انتهى //09:26ت م0018