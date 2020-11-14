رام الله 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال فيه "إن التعامل بحيادية وموازنة بين الاحتلال والشعب المحتل لا يمكن أن يقودنا إلى فهم واضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، لأن إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقوق الإنسان، وتخرق القانون الدولي، ولا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بدون محاسبة".وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأوردت صحف السبت خبر عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، وصول الفلسطينيين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 وفيات و730 إصابة جديدة بكورونا و506 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حيث وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 52 مليونا و753 ألفا و626 حالة.// انتهى //09:53ت م0023