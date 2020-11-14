الخرطوم 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس أن الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي دفعت أكثر من 14 ألفًا و500 شخص إلى الفرار إلى السودان منذ أوائل نوفمبر الجاري.وأشارت إلى تسجيل السودان 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 14401 متضمنة 1116 وفاة و9535 حالة تعافٍ.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ التي أكد فيها أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة هي تحد للشرعية الدولية.وأبرزت صحف السبت إعلان رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، أن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن يكون موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.وعرجت على إحباط وحدات حرس السواحل الجزائرية أمس محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصًا بمحافظة سكيكدة شمال شرقي الجزائر نحو الأراضي الأوروبية.ونشرت صحف السودان إعلان فرنسا، أمس أن قواتها الموجودة في مالي قتلت خمسة إرهابيين بينهم قيادي كبير من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي كان قد ورد اسمه في السنوات الأخيرة في عدد من الهجمات في المنطقة.// انتهى //09:58ت م0024