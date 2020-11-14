بيروت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشورات التي يجريها المعنين في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة، إضافة إلى تركيزها على التحذيرات التي أطلقها الموفد الفرنسي إلى بيروت باتريك درويل من مخاطر عدم تشكيلها سريعًا.وتطرقت إلى انتشار قوات حفظ السلام الروسية على مشارف مدينة ستيباناكريت في إقليم ناغورنو كراباخ حيث قامت بحراسة خط التماس الفاصل بين القوات الأذرية والقوات الأرمنية.وعرضت صحف بيروت لأولى المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده والذي أكد فيها ترامب أن الوقت وحده هو سيخبرنا من سيتولى إدارة البيت الأبيض في يناير المقبل.// انتهى //10:41ت م0026