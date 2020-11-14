عام / " الأرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1442ھ الموافق 14 نوفمبر 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .
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10:48ت م
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