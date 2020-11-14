المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1442ھ الموافق 14 نوفمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .// انتهى //10:48ت م0027