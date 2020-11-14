جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، وصامطة ، أحد المسارحة ، وفيفا ، وفرسان ، وهروب ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:55ت م0028