الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.// انتهى //11:23ت م0029