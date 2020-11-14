جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستنظّم غرفة جازان الثلاثاء القادم، عبر منصة "زووم"، ورشة عمل حول "أسماء النطاقات السعودية "، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وتتناول الورشة مجموعة من المحاور منها: "التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، ومميزات أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية".ودعت غرفة جازان المهتمين بالمشاركة في الورشة التي تبدأ في تمام الساعة 7:30 مساءً إلى التسجيل عبر الرابط: (zoom.us/webinar/register/WN_HTJSo6nkS429xSdEQL9PkA).// انتهى //11:53ت م0030