العارضة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان اليوم ، توزيع 1000 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية طالع الجابري أن توزيع السلال الغذائية التي تشمل جميع الأصناف الغذائية الضرورية تم بالتعاون مع جمعية البر بجازان، ضمن مبادرة"باسقات الخير"، التي يتم من خلالها إيصال السلال الغذائية لمنازل المستفيدين من الأيتام والمطلقات والأرمل والأسر وذوي الحاجة لتلبية احتياجاتهم الضرورية ، لافتا إلى أن الجمعية كانت قد أنهت أمس توزيع 100 جهاز لوحي على أبناء الأسر المستفيدة من خدماتها.//انتهى//12:22ت م0033