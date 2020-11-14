إسلام آباد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على بُعد 38 كيلومتراً شمال شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وعلى عمق 10 كيلومترات.وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق بيشين وهارناي وزيارات والمناطق القريبة من مدينة كويتا، وأجبرهم على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //12:24ت م0034