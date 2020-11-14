إسلام آباد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان بشدة حادثة إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي، ومطالبتها من السلطات الهولندية بتقديم الجناة إلى العدالة.وأخبرت عن ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان بنسبة 27% خلال الأيام الأخيرة رغم الإجراءات الاحترازية الجديدة التي طبقتها السلطات الباكستانية للحد من انتشار الفيروس.واهتمت صحف السبت بعزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على موجة التضخم والغلاء المعيشي في البلاد.وأشارت إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء في باكستان إلى حد خطير مما زاد من مشاكل صعوبة التنفس في المدن الرئيسية.وعرجت صحف إسلام آباد على ضم القوات البحرية الباكستانية سفينة حربية جديدة رومانية الصنع إلى أسطولها البحري لتعزيز قدراتها الدفاعية.وأخبرت عن إصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة جراء هجوم بقنبلة يدوية استهدف سيارة دورية للشرطة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.وتناقلت أنباء مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار وقع بالقرب من موقع تابع للجيش الوطني الأفغاني غرب كابول.واهتمت في الشأن الدولي بتهنئة الصين للرئيس المنتخب للولايات المتحدة جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية.// انتهى //12:31ت م0035