القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالمغرب ناصر بوريطة، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات.وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في تصريح اليوم، أن مصر مستمرة فى متابعة مستجدات الموقف من قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أي توتر.// انتهى //12:35ت م0036