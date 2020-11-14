حفر الباطن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه: "إن حديث سمو سيدي ولي العهد أوضح بكل شفافية ورسم مستقبل هذا الوطن وطموحه الكبير عبر تحقيقه إنجازات غير مسبوقة ونقلة نوعية في تاريخ الوطن رغم التحديات؛ وفق استراتيجية ورؤية واضحة لمستقبل واعد".وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.// انتهى12:37ت م0037