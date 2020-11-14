الرباط 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم إقدام القوات المسلحة الملكية المغربية أمس على إقامة حزام أمني بالمنطقة العازلة " الكركرات" التي تربط المغرب بموريتانيا، وذلك من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد.وتناقلت خبر مقتل 7 جنود من قوات حفظ السلام في تحطم مروحيتهم جنوب شبه جزيرة سيناء ينتمون لفرنسا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية.وواصلت صحف الرباط مواكبتها لتطورات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى الأرقام المرتفعة المسجلة في الإصابات والوفيات.وتطرقت إلى انتشار قوات حفظ السلام الروسية على مشارف مدينة ستيباناكريت في إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث قامت بحراسة خط التماس الفاصل بين القوات الأذرية والقوات الأرمنية.وتناولت صحف السبت إعلان فرنسا، أمس أن قواتها الموجودة في مالي قتلت خمسة إرهابيين بينهم قيادي كبير من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي كان قد ورد اسمه في السنوات الأخيرة في عدد من الهجمات في المنطقة.وتابعت صحف المغرب وضعية وباء كورونا عبر العالم لافتة إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل احتواء فيروس كورونا والسيطرة على انتشاره.// انتهى //12:41ت م0038