عمّان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، وقوفها الكامل مع المغرب في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي، عن دعمها للخطوات التي أمر بها العاهل المغربي محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.وأدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، التوغل غير الشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقًا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار، مشددًا على موقف الاْردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أراضيه كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.// انتهى //13:21ت م0040