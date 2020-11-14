تونس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية التي استضافتها العاصمة التونسية حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، مشددة على أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وبالتالي إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة.وواصلت متابعتها للوضع الوبائي في تونس، إذ أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أن الوضع الوبائي في البلاد مقلق جدًا، نظرًا للارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات وحالات الوفاة المسجلة في الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية السلوك الفردي لمواجهة هذه الجائحة.وعرجت صحف السبت على إعلان لبنان بدء إغلاق تام في البلاد اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما وذلك بعدما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بشكل كبير، خلال الأسابيع الماضية ، مشيرة إلى تسجيل وزارة الصحة اللبنانية 1904 إصابات بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 102 ألف و607، بينها 796 وفاة، و57 ألفا و693 حالة تعاف.والقت الضوء على دعوة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الإدارة الحالية لدونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، معربًا عن قلقه من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال إن هذه الأزمة تتطلب استجابة فدرالية قوية وفورية.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى إعلان منظمة الصحة العالمية، عن تسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل ارتفاعًا قياسيًا لهذا المؤشر، مشددة في إحصائية يومية لها خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة .// انتهى //13:27ت م0041