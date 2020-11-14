بغداد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم إدانة العراق للعملية الإرهابية التي استهدفت سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا، منوهة في هذا المجال بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية العراقية أمس، الذي وصف الاعتداء الإرهابي على السفارة بأنه يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية, مشيرة إلى تاكيد البيان وقوف العراق مع كل ما من شأنه مواجهة خطر الإرهاب والقضاء على خلاياه ومنابعه, ودعوته الجميع دولاً ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابي العالمي واستئصال شأفته من الوجود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم.وتطرقت صحف بغداد إلى إطلاق رواتب الموظفين المتأخرة، مشيرة إلى توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسرعة صرف راتبي الشهرين الماضيين لكل الموظفين بعد إقرار البرلمان قانون الاقتراض لمعالجة العجز المالي.وتناولت زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح المرتقبة لدولة الكويت، مبينة أنها تأتي تلبية لدعوة أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح, مبرزة تأكيد سفير العراق لدى الكويت أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح السياسي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتناولت صحف السبت قانون التجنيد الإلزامي المعروض على مجلس النواب, وتوقعات لجنة الأمن والدفاع النيابية بعدم إمكانية إقراره في الدورة الحالية للمجلس بسبب احتوائه على حصة مالية كبيرة.وعرجت صحف العراق على إعلان الجهات الأمنية أمس الإجهاز على مرتكبي اعتداء الرضوانية، واستكمال التحقيقات بجريمتي “الفرحاتية والخيلانية”، إضافة إلى إعداد خطط لاستبدال قطعات الجيش العراقي في بغداد بالشرطة الاتحادية.// انتهى //13:27ت م0042