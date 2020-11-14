الدمام 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 499 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد، 9 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19"، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية ، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 757 موقعاً، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146226 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7286 طناً من النفايات، وإزالة 3816 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9390 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لكافة الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).// انتهى//13:41ت م0045