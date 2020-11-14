الجزائر 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان المجلس الدستوري عن ترسيم نتائج الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي جرى في الأول من نوفمبر، مبرزة أن عدد المصوتين ب"نعم" على الدستور الجديد تجاوز ثلاثة ملايين ناخب، أي بنسبة 66,80 بالمئة من مجموع المصوتين البالغ عددهم خمسة ملايين.وتطرقت إلى الوضع الوبائي في الجزائر، مشيرة إلى تسجيل 867 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في مارس الماضي إلى 65975 حالة.وأخبرت في الشأن الدولي عن إعلان وزارة الخارجية الصينية رفض بكين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تايوان.// انتهى //14:42ت م0052