الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //15:23ت م0055