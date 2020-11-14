بيش 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأصبح كورنيش شاطئ محافظة بيش الجديد مصدر جذب لكثير من الزوار والمتنزهين من داخل منطقة جازان ومن خارجها، نظراً لروعة تصميمه وشكله والخدمات السياحية والترفيهية المقدمة فيه.و يشهد الكورنيش -الذي يمتد على الشاطئ الشمالي لبحر بيش بطول " 1.7" كليو متر ، منذ افتتاحه الأسبوع الماضي- توافد أعداد متزايدة من المتنزهين من أهالي المنطقة والعاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تقع على مقربة من الشاطئ، مما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان.ووقفت وكالة الأنباء السعودية في جولة لمراسلها على كورنيش شاطئ بيش السياحي الذي يُعد أحد مشروعات شركة أرامكو السعودية التي أهدتها لمنطقة جازان ، وما تضمّنه من مرافق وخدمات شملت الساحات والمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية والجلسات الشبابية والجلسات المخصصة للعائلات والمطاعم والأكشاك الخاصة ببيع الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة والخدمات المساندة الأخرى التي توفر احتياجات مرتادي الشاطئ من تلك المواد والخدمات.وتتكامل الخدمات في شاطئ بيش السياحي حيث يباشر حرس الحدود أعمال المراقبة حرصاً على سلامة المرتادين ، وكذا أعمال البلدية التي تشرف على تقديم الخدمات ونظافة وصيانة الشاطئ ، ووجود مرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة ، إلى جانب ممشى وممرات وُزعت على جنباتها الأشجار والورد الطبيعية، كما أن الشاطئ تلفّه من جهة الشرق كثبان رملية ذهبية اللون تضفي إطلالة ورونقاً وجمالاً على المكان ليُكوّنا معاً لوحة جمالية تمنح الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات على شاطئ بحر محافظة بيش " بيش الهَوي " كما يحلو لأهالي بيش تسميتها.//انتهى//15:24ت م0056