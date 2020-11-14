جدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.وأدانت الأمانة العامة أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //15:34ت م0058