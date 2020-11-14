بغداد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 516915 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11623, فيما تم تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 444226 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61066 , منهم 385 في العناية المركزة .// انتهى //15:45ت م0060