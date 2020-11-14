عام / العراق يسجل 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
بغداد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 516915 إصابة .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11623, فيما تم تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 444226 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61066 , منهم 385 في العناية المركزة .
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