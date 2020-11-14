بيش 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ بيش حسن بن عبد الله أبو شرحة اليوم الكورنيش الشمالي لشاطئ بيش السياحي.واطّلع خلال الجولة على الخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين بالكورنيش الذي يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 280 ألف متر مربع، ويبلغ طوله 1.7 كيلومتر على شاطئ البحر الأحمر، ويضم ساحات وملاعب رياضية وجلسات شبابية وجلسات مخصصة للعائلات، ومطاعم وأكشاك لبيع الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة التي توفر احتياجات الزائرين، إلى جانب الخدمات المساندة لراحة ورفاهية مرتادي الشاطئ.وأكد محافظ بيش أهمية تعاون الزوار والمتنزهين في الحفاظ على المسطحات الخضراء من العبث وعدم إشعال النار لأغراض الشوي وخلافه، مشدداً على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال وجودهم على الكورنيش للحفاظ على صحتهم.// انتهى //16:01ت م0062