حجة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 554 مستفيداً، وقسم الباطنية 263 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 256 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 1,124 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 142 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 63 مستفيدا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 465 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,284 فردا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 413 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 344 فردا.// انتهى //16:23ت م0069