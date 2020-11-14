الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت المرأة السعودية أولى انتصاراتها في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية أمس ضِمن الحفل الـ27 لنادي سباقات الخيل لهذا الموسم، بعد أن خطفت المُهرة " ضوابط" للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد المبارك المركز الأول في سباق الشوط الثاني المخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر بزمن "دقيقة و41 ثانية و81 جزءا من الثانية"، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.وحصدت "أم الحلق"جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر ثلاث سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر بزمن "دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية"، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال "جبرتو راموس".يذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات الخيل للحفلين الـ27، والـ28 على التوالي بلغت مليوناً و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت.// انتهى //16:30ت م0072