العيدابي 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسدشن محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري أمس، برنامج اليوم العالمي للسكري الذي ينظمه فريق "لأجلكم عطاؤنا" الصحي التابع لجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وذلك بساحة المركز الحضاري بالمحافظة .وقدمت قائدة الفريق نورة بنت أحمد الغزواني عرضًا عن البرنامج الذي جاء متزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ، الذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي عن تأثير داء السكري على المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المرضى، والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري ، ودور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري ، والحث على ممارسة الرياضة .// انتهى //17:16ت م0080