الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي الأحساء بطولة المملكة للبوتشيا التي اختتمت اليوم وأقيمت على مدار 3 أيام على صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة بالدمام، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية .وتوج رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم الخالدي -بحضور المدير العام لمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة حامد السريعي، ورئيس نادي الشرقية لذوي الإعاقة خالد الجميعة- الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث نال نادي الأحساء كأس البطولة والميداليات الذهبية ، وتسلم نادي الشرقية الميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني ، ونال نادي الرياض الميداليات البرونزية لحلوله ثالثاً .// انتهى //17:43ت م0084