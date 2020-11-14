رياضي / نادي الأحساء يُتوَّج ببطولة المملكة للبوتشيا
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
حقق نادي الأحساء بطولة المملكة للبوتشيا التي اختتمت اليوم وأقيمت على مدار 3 أيام على صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة بالدمام، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية .
وتوج رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم الخالدي -بحضور المدير العام لمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة حامد السريعي، ورئيس نادي الشرقية لذوي الإعاقة خالد الجميعة- الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث نال نادي الأحساء كأس البطولة والميداليات الذهبية ، وتسلم نادي الشرقية الميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني ، ونال نادي الرياض الميداليات البرونزية لحلوله ثالثاً .
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17:43ت م
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