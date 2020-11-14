الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي الرس كأس بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف بعد حصوله على المركز الأول اليوم السبت في ختام دورة الصعود للدوري الممتاز التي استضافتها صالة نادي النهضة بالدمام على مدى يومين ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية.وحل ثانياً نادي عسير ورافق نادي الرس إلى الدوري الممتاز ، وفِي المركز الثالث جاء نادي جازان.وتوج رئيس اللجنة الفنية بالبارالمبية السعودية علي الغامدي نادي الرس بكأس البطولة والميداليات الذهبية ، و نادي عسير بالميداليات الفضية ، ونادي جازان بالبرونزية .وعقب التتويج كرم المشرف على حكام كرة الهدف عضو لجنة الحكام علي الدرسوني الحكم جياد حميد السلمي على جهوده وتميزه في التحكيم للموسم الرياضي ٢٠٢٠م.// انتهى //17:56ت م0085