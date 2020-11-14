القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في مصر وزامبيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية .// انتهى //17:56ت م0086