سياسي / الرئيس المصري يلتقي بوزير الخارجية الزامبي
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي الذي يزور القاهرة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في مصر وزامبيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية .
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17:56ت م
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