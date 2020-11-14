الرباط 28 ربيع الأول 1442 هـ موافق 14 نونبر 2020 مبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة المغربية ماو جون أسس الشراكة المستقبلية بين المنظمة وجمهورية الصين في مجالات التربية والعلوم والثقافة .وتناول اللقاء أيضا بحث انخراط - الإيسيسكو - في المبادرة الصينية لإحياء طريق الحرير، وتوفير منح دراسية في الجامعات الصينية المتميزة لشباب من الدول الأعضاء بالمنظمة، وإنشاء كرسي للإيسيسكو في إحدى الجامعات الصينية الرائدة، وإتاحة فرص في مجال التدريب، إضافة إلى إمكانية تقديم الصين مساعدات لدعم الدول الأكثر احتياجا على مواجهة آثار جائحة كورونا .من جانبه أشاد القائم بالأعمال الصيني بأداء منظمة الإيسيسكو خلال جائحة " كوفيد - 19 "، مؤكدا استعداد بلاده لمزيد من التعاون مع المنظمة .// انتهى //17:59ت م0087