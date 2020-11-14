سياسي / السلطات الليبية تعلن استئناف العمل بمعبر رأس جدير مع تونس بعد توقف 7 أشهر
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واس
أكّد آمر المعبر الحدودي الليبي نور الدين الهوش أن معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين استأنف اليوم عمله عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر جرّاء فيروس كورونا.
وقال الهوش في تصريح صحفي : إنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الأشخاص والبضائع ، مشيراَ إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيزور المعبر الحدودي للاطلاع على الإجراءات الوقائية ومدى تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم وضعه من الجانبين التونسي والليبي للوقاية من انتشار الفيروس .
// انتهى //
18:00ت م
0088